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"Особый" дрон перепугал весь Киев. Местные показали первые кадры. Сбить даже не пытались

"Особый" дрон перепугал весь Киев. Местные показали первые кадры. Сбить даже не пытались

Над украинской столицей завис "особый" беспилотник, перепугавший целый город. Киев в ожидании массированного удара, ПВО бездействуют - сбить даже не пытались.

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