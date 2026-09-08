«Дорога к Явлению: километры веры и памяти» завершилась там, где началась история

В Элисте завершилось пешее шествие «Дорога к Явлению: километры веры и памяти». Участники прошли 17 километров по маршруту Семена Бондаренко — человека, ставшего свидетелем Явления Христа Спасителя, — и финальной точкой пути стала Крестовоздвиженская церковь, то самое место, где разворачивались события почти вековой давности.
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