На работе умерла дежурная по переезду Моршанской дистанции пути

Государственная инспекция труда в Тамбовской области приступила к расследованию смертельного несчастного случая с работником Моршанской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».
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