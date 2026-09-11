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Геологи обнаружили неизвестные фрагменты суперконтинента Гондвана возрастом около 550 млн лет

Геологи обнаружили неизвестные фрагменты суперконтинента Гондвана возрастом около 550 млн лет

Учёные из Китайской академии геологических наук реконструировали границы Гондваны и обнаружили ранее неизвестные фрагменты древней земной коры.

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