«Интер» выиграл 4 из 5 последних матчей и сыграл вничью с «Наполи»

Команда Симоне Индзаги одержала волевую победу над «Монцей» (3:2) в 28-м туре Серии А. Ранее миланцы обыграли «Дженоа» (1:0), «Лацио» (2:0) и «Фейеноорд» (2:0), а также сыграли вничью с «Наполи» (1:1).