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Мы соседи по планете

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10 фактов о том, что раньше считалось неприличным

10 фактов о том, что раньше считалось неприличным

Времена меняются, и вместе с ними меняются и нравы. То, что раньше считалось неприличным, теперь кажется абсолютно нормальным, так же как и то, что в одних странах считают зазорным и ужасным, в других — вполне обыденным.

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