10 фактов о том, что раньше считалось неприличным

Времена меняются, и вместе с ними меняются и нравы. То, что раньше считалось неприличным, теперь кажется абсолютно нормальным, так же как и то, что в одних странах считают зазорным и ужасным, в других — вполне обыденным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Он вам не Иван IV...
- 6 фактов из жизни...
- Смертельно красив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым