Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Сколько  же  в тебе, шлюхе шпротной, говнища!!!!!!!!!!!!!Россия движется к...
  • Врам Тавризов
    Пусть хотя бы 350 нм - но пусть завалят всю нашу потребность в этом! Пока сойдёт и это Но во всех отраслях, включая б...Россия движется к...
  • Вениамин Мельников
    ...ожидается серийное производство...-не  очень утешительно.Миллиарды государственных средств бесконтрольно ушло на  ...Россия движется к...

ВСУ пытаются вырваться из населенных пунктов Курской области, чтобы избежать окружения

ВСУ пытаются вырваться из населенных пунктов Курской области, чтобы избежать окружения

В Курской области продолжается операция по уничтожению прорвавшейся в регион группировки ВСУ. После нескольких дней успешных наступательных действий ВС РФ командованию киевского режима удалось, если не стабилизировать ситуацию, то, по крайней мере, дать своим подразделениям надежду на то, что они не попадут в окружение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
весь укроскот подлежит уничтожению!
Ответить
17 час.
Галина
👍👍👍👍👍👍👍
Ответить
16 час.
Юрий Николаев
Сыночки и браточки наши родненькие! Воины наши дорогие! Отомстите за сотни невинно убиенных наших людей. За девочку беременную расстрелянную на глазах у супруга, за деток наших убитых. Отправьте этих упырей всех до одного червей кормить!!!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх