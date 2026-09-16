Следователи ЯНАО возбудили дело против руководителя из-за долгов по зарплате

В Новом Уренгое руководитель одной из организаций стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он умышленно не платил зарплату сотрудникам более двух месяцев.
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