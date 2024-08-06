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Самый быстрый SSD и подходит для ИИ: Solidigm представила PCIe 5.0 накопители D7-PS1010 и D7...

Самый быстрый SSD и подходит для ИИ: Solidigm представила PCIe 5.0 накопители D7-PS1010 и D7...

Самый быстрый SSD и подходит для ИИ: Solidigm представила PCIe 5.0 накопители D7-PS1010 и D7-PS1030Компания Solidigm представила серию производительных SSD D7-PS1010 и D7-PS1030 на базе новой 176-слойной флеш-памяти SK hynix.

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