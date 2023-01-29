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Кучеров набрал очки (2+8) в 6-м матче подряд. У него 72 балла в 48 играх

Кучеров набрал очки (2+8) в 6-м матче подряд. У него 72 балла в 48 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2). Россиянин продлил результативную серию (2+8) до 6 игр.

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