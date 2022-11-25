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Будаков о номинантах на приз вратарю года: «Не понимаю, где Федос? Он просто обязан быть»

Вратарь «Бей Беги» Александр Будаков прокомментировал непопадание голкипера «Амкала» Федора Маслова в число номинантов на приз лучшему вратарю года в медиафутболе.

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