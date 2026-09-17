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Россияне назвали возраст от 30 до 39 лет лучшим для смены профессии

Россияне назвали возраст от 30 до 39 лет лучшим для смены профессии

Почти половина опрошенных старше 40 лет уже меняли профессию или начинали карьеру с нуля.Россияне назвали возраст от 30 до 39 лет наиболее подходящим для смены профессии.

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