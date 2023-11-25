Минэнерго Украины: в Киеве после взрывов обесточены 120 учреждений и жилые дома

В Киеве после прозвучавших взрывов без света осталось 120 учреждений и жилые дома. В Telegram-канале Минэнерго Украины сообщили, что повреждения получила воздушная линия электропередач в столице и области.
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