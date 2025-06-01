В конкурсе «‎Мисс мира» победила представительница Таиланда

МОСКВА, 1 июня, ФедералПресс. Представительница Таиланда, модель Сучата Чуангсри победила в 72-м конкурсе «Мисс мира», который прошел в индийском городе Хайдарабаде, сообщается на официальном сайте конкурса.
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