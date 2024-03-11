Возможность роста стоимости биткоина до 75 тысяч долларов оценили

Цена биткоина, которая в ходе торгов 11 марта брала рекордные отметки в 71 и 72 тысячи долларов, может вырасти и до 75 тысяч, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, назвавший в качестве условия для реализации такого сценария отсутствие негатива и сохранение текущих рыночных условий.