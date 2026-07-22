Россия: В результате ударов украинских беспилотников в ночь с 21 на 22 июля в Краснодаре (Краснодарский край) в результате ударов украинских беспилотников погиб по меньшей мере один человек, в Армавире подожжена нефтебаза, еще 10 получили ранения, а также поджог логистического объекта.