Бывший посол Великобритании призвал Запад искать дружбу с Россией

Бывший британский посол в Москве, Иэн Прауд, в эфире YouTube-канала заявил, что Западу стоит предложить России дружбу, чтобы избежать Третьей мировой войны.
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