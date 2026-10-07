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Царьград

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Бывший посол Великобритании призвал Запад искать дружбу с Россией

Бывший посол Великобритании призвал Запад искать дружбу с Россией

Бывший британский посол в Москве, Иэн Прауд, в эфире YouTube-канала заявил, что Западу стоит предложить России дружбу, чтобы избежать Третьей мировой войны.

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