Медвежий угол
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Медвежий угол

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    Может теперь руссские казахстанцы без проблем получат гражданство, а то только таджики, не знающие хорошо язык у вас ...Путин упростил пр...
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    мутный указ чиновникиопять не так поймут написано граждане казахстана это все подряд я знаю много русских которые под...Путин упростил пр...
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    Мерзопакость редкостная!Отвратительная рожа

Нас обманули: Мигранты опять контролируют такси. Лоббисты стремятся к катастрофе ради прибыли

Нас обманули: Мигранты опять контролируют такси. Лоббисты стремятся к катастрофе ради прибыли

Avia.pro - Новости Контроверсия в Отрасли Такси: Предложение о Работе Мигрантов Общественный совет по развитию такси выдвинул предложение в Совет Федерации о допуске мигрантов к работе в такси на территории России без наличия российских водительских удостоверений на срок до двух лет.

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Комментарии
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Вячеслав Гришин
В Саратове живу. Тема с мигрантами - какая - то полная ерунда. Кто это проталкивает, что за урод? В такси работают мужики, вежливо - корректные, всё норм.
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2 час.
Вячеслав Гришин
А за такой заголовок я бы автору просто дел в ебло
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2 час.
Nikolay Zakharov
Лоббисты уже затрахали народ со своими мигрантами. Законодательно запретить мигрантам работать в сфере обслуживания и торговли в русских городах и посёлках, только вахта месячная в материальном производстве и нигде больше, тогда не будет никаких диаспор и неурядиц с ними.
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1 час.

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