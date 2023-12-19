Нас обманули: Мигранты опять контролируют такси. Лоббисты стремятся к катастрофе ради прибыли

Вячеслав Гришин В Саратове живу. Тема с мигрантами - какая - то полная ерунда. Кто это проталкивает, что за урод? В такси работают мужики, вежливо - корректные, всё норм.

Вячеслав Гришин А за такой заголовок я бы автору просто дел в ебло