Avia.pro - Новости Контроверсия в Отрасли Такси: Предложение о Работе Мигрантов Общественный совет по развитию такси выдвинул предложение в Совет Федерации о допуске мигрантов к работе в такси на территории России без наличия российских водительских удостоверений на срок до двух лет.
Нас обманули: Мигранты опять контролируют такси. Лоббисты стремятся к катастрофе ради прибыли
Комментарии
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Вячеслав Гришин
В Саратове живу. Тема с мигрантами - какая - то полная ерунда. Кто это проталкивает, что за урод? В такси работают мужики, вежливо - корректные, всё норм.
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2 час.
Вячеслав Гришин
А за такой заголовок я бы автору просто дел в ебло
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2 час.
Nikolay Zakharov
Лоббисты уже затрахали народ со своими мигрантами. Законодательно запретить мигрантам работать в сфере обслуживания и торговли в русских городах и посёлках, только вахта месячная в материальном производстве и нигде больше, тогда не будет никаких диаспор и неурядиц с ними.
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1 час.
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