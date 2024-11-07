Продюсер с мировым именем устроит «белую вечеринку» 18+ в Екатеринбурге

Культурная жизнь Екатеринбурга кипит не хуже, чем в летние месяцы. 9 и 10 ноября горожанам предлагают посетить белую вечеринку, где хедлайнером станет диджей с мировым именем, необычное рестлинг-шоу или пообщаться с новым худруком «Урал Опера Балет».