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Навальный заявил, что ему грозит еще 30 лет тюрьмы по делу о терроризме

Навальный заявил, что ему грозит еще 30 лет тюрьмы по делу о терроризме

Находящийся в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный заявил, что следователи возбудили против него то, что он назвал «абсурдным» делом о терроризме, по которому его могут приговорить к дополнительным 30 годам лишения свободы.

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