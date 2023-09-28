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‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 28 сентября, Растущая Луна в знаке Рыбы. Это благоприятное время строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать и обрисовывать стратегии развития новоиспеченных идей.

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