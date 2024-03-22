Путин отметил смелость и мужество членов избиркомов в новых регионах

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Члены избиркомов в новых регионах РФ во время проведения выборов президента были примером для избирателей, проявили мужество и смелость, заявил президент России Владимир Путин.
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