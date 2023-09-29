Crystal Dynamics ищет новых сотрудников: открыто почти 30 новых вакансий Буквально н...

Crystal Dynamics ищет новых сотрудников: открыто почти 30 новых вакансийБуквально несколько дней назад появились новости о том, что в связи с увольнениями в Crystal Dynamics может возникнуть опасность для нового проекта по Tomb Raider.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)