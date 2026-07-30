Бесплатный аналог Palantir, позволяет следить за всем миром

Osiris — новая платформа с открытым кодом, созданная разработчиком simplifaisoul. Этот проект называют бесплатным ответом на дорогие аналитические системы вроде Palantir: он собирает разрозненные публичные данные и превращает их в единую … .
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