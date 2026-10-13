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Гол Микаутадзе помог «Вильярреалу» обыграть «Наполи»

Гол Микаутадзе помог «Вильярреалу» обыграть «Наполи»

Футболисты «Вильярреала» на своем поле обыграли «Наполи» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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