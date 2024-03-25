Как разные страны отреагировали на теракт в “Крокусе” AlexCoderКак разные страны отреагировали на теракт в “Крокусе” AlexCoder У сторон разные представления о причинах случившегося Международное сообщество по-разному отреагировало на произошедшее в подмосковном “Крокус Сити Холле”.
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