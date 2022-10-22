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Ербосынулы о бое за титул WBA: «Вы увидите силу кочевников»

Официально анонсирован бой за титул чемпиона WBA между двумя непобежденными боксерами среднего веса – казахстанцем Айдосом Ербосынулы (16-0, 11 КО) и кубинцем Давидом Моррелом (7-0, 6 КО).

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