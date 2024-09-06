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Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

Еще во времена украинского Крыма мы совершили несколько летних путешествий на его благословенную землю.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
А вы читали о чем тут речь и на что я ответил?
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1 час.
Ирина52
ВВП в ЕС может быть и удвоился на бумаге, благодаря перекачиванию финансов в страны &quot;золотого миллиарда&quot;, а вот население почему то сокращается как шагреневая кожа. И &quot;процветающая &quot; Прибалтика, к примеру, сегодня больше похожа на чисто вымытого покойничка... И вступление в ЕС только усугубила ее  депопуляцию. Прорумынская Молдавия на грани распада, и Приднестровье в ее составе удерживает только отсутствие общей границы с РФ.  Что же касается Армении, не надо было гнаться за двумя зайцами, и если армяне, обвешенные золотыми побрякушками  как новогодняя елка игрушками,&quot;беженцы&quot;, не захотели  сами защищать свою землю, с какого бодуна Россия должна это делать ВМЕСТО НИХ? Висящих на нашей шее паразитов и так достаточно...
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1 час.
Александр Попов
ВШИ считают, что ездят на СОБАКЕ - до первой ДЕЗИНФЕКЦИИ.
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1 час.

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