Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

Ирина52

ВВП в ЕС может быть и удвоился на бумаге, благодаря перекачиванию финансов в страны "золотого миллиарда", а вот население почему то сокращается как шагреневая кожа. И "процветающая " Прибалтика, к примеру, сегодня больше похожа на чисто вымытого покойничка... И вступление в ЕС только усугубила ее депопуляцию. Прорумынская Молдавия на грани распада, и Приднестровье в ее составе удерживает только отсутствие общей границы с РФ. Что же касается Армении, не надо было гнаться за двумя зайцами, и если армяне, обвешенные золотыми побрякушками как новогодняя елка игрушками,"беженцы", не захотели сами защищать свою землю, с какого бодуна Россия должна это делать ВМЕСТО НИХ? Висящих на нашей шее паразитов и так достаточно...