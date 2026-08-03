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SESSION: 03/08/2026 | Index: NQ | Chrono-Sphere Mechanics

SESSION: 03/08/2026 | Index: NQ | Chrono-Sphere Mechanics

SESSION: 03/08/2026 | Index: NQ | Chrono-Sphere Mechanics E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 ESQ_Capital New York Sphere Boundary (Premium): Global Sphere Boundary (Discount): NY AM Temporal Node Opens: 09:30 EST The geometric continuum for today's delivery is mapped.

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