SESSION: 03/08/2026 | Index: NQ | Chrono-Sphere Mechanics E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 ESQ_Capital New York Sphere Boundary (Premium): Global Sphere Boundary (Discount): NY AM Temporal Node Opens: 09:30 EST The geometric continuum for today's delivery is mapped.
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