Что думают бойцы ЧВК «Вагнер» о назначении родственницы экс-президента Украины Петра Порошенко директором учреждения культуры Петербурга, как команда губернатора Беглова, возможно, расхищает бюджет Северной столицы и как жителям города лучше всего поступить с вороватыми чиновниками Десятки тысяч жителей Петербурга высказали возмущение странными кадровыми решениями команды губернатора Александра Беглова, назначившей директором одного из крупнейших учреждений культуры Северной столицы, — Центрального выставочного зала «Манеж», — Анну Ялову, родственницу экс-президента Украины Петра Порошенко.