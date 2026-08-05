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Царьград

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Алиса Молоканова обновила рекорд России по гольфу в 17 лет

Алиса Молоканова обновила рекорд России по гольфу в 17 лет

17-летняя гольфистка Алиса Молоканова установила новый исторический рекорд на XXXV Лига Ставок Чемпионата России, проходившем на поле клуба «Ак Барс», преодолев дистанцию за 63 удара с результатом «минус девять».

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