Алиса Молоканова обновила рекорд России по гольфу в 17 лет

17-летняя гольфистка Алиса Молоканова установила новый исторический рекорд на XXXV Лига Ставок Чемпионата России, проходившем на поле клуба «Ак Барс», преодолев дистанцию за 63 удара с результатом «минус девять».
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