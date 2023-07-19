Долгие годы о судьбе советской разведчицы Марии Добровой никто не знал. Капитан ГРУ числилась «безвестно отсутствующей», многие списали её со счетов как предателя.
Подвиг советской разведчицы, которую сдал американцам предатель. Что сделала капитан ГРУ Мария Доброва, чтобы не сдаваться ФБР?
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Виктор Александров олег иванютин если есть чем понять .то осилишь.по истории тоже,капиталиста не будет правильного Условий для революции в России было никак не больше, чем в любой другой стране мира. Условия, путём привнесения сознания извне, создавала партия нового типа», созданная Лениным для уничтожения государства, как такового, о чём написано в «Апрельских тезисах». Самый его фундаментальный труд, «Государство и революция», насквозь пронизан восхищением героями парижских баррикад, разбойниками, грабителями, сторонниками делёжки, отбросами общества (Ф. Энгельс). Ленин приехал в Россию с идеей равенства в нищете. Сталин никогда открыто не критиковал Ленина, но развернул страну на 180° от ленинских идей. И репрессии были. Была, например, уничтожена практически вся внешняя разведка! Вся! Исключительно потому, что за рубежом оставался наиболее последовательный большевик – Троцкий (Бронштейн). Большевики были политическими противниками Сталина, а потому донесениям этой разведки верить было нельзя. Ленин призывал к физическому уничтожению помещиков, капиталистов, офицеров (читайте 50 том ПСС), не подумав о невозможности отмены их функций в современном обществе. Если есть функция, то независимо от воли всяких реформаторов, будут и исполнители этой функции. Это результат того, что по логике в школе у Ленина была незаслуженная годовая четвёрка, да и остальные его соратники и враги не заметили этого противоречия до сих пор. Логику отменили большевики, придя к власти, а Сталин логику вернул. Потом недобитые большевики её снова отменили, из-за чего мы и сейчас страдаем. Индустриализация проводилась за счёт коллективизации, т.е. за счёт укрупнения хозяйств, которое позволяло само по себе увеличить производительность труда, высвободить рабочие руки для пятилеток, строительства заводов для производства машин и тракторов, для которых маленькие крестьянские наделы были слишком малы. … Война для СССР началась катастрофически, хотя преимущество над Германией в пушках, танках, самолётах, было подавляющим. Только потому, что РККА была рабочей и крестьянской, т.е. непрофессиональной, за что снова «спасибо» великому Ленину. Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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15 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
. Была, например, уничтожена практически вся внешняя разведка! Вся! Исключительно потому, что за рубежом оставался наиболее последовательный большевик – Троцкий (Бронштейн). Большевики были политическими противниками Сталина, а потому донесениям этой разведки верить было нельзя.
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15 час.
вага карлито
Надо найти героиню и перевести с почетом на Родину и захоронить со всеми почестями и считать это долгом чести!
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3 час.
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