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Кафанов о Сафонове: «Настоящий мужик в воротах, слабых мест в этом сезоне практически нет. В лидерстве «Краснодара» немалая заслуга принадлежит вратарю»

Кафанов о Сафонове: «Настоящий мужик в воротах, слабых мест в этом сезоне практически нет. В лидерстве «Краснодара» немалая заслуга принадлежит вратарю»

Наиболее важными матчами с точки зрения получения информации были матчи с участниками чемпионата мира – сборными Ирана, Катара и Камеруна.

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