Российские силы за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три склада боеприпасов украинских войск, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.