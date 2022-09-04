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Российские силы за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов

Российские силы за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три склада боеприпасов украинских войск, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.

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