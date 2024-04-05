Видео: в Китае представили своего андроида, который умеет болтать за работой

Китайская компания UBTech заключила партнерское соглашение с Baidu, чтобы наделить своего нового промышленного андроида Walker S способностью естественной речи и рассуждения в реальном времени, сообщает New atlas.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии