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Обыски сразу по нескольким адресам прошли по делу генерала Путилова

Обыски сразу по нескольким адресам прошли по делу генерала Путилова

Правоохранители обыскали дом и рабочий кабинет задержанного генерала-майора Путилова.Правоохранители провели обыски сразу по нескольким адресам в рамках уголовного дела начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова.

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