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11 советских продуктов, которые со временем растеряли свой оригинальный вкус

11 советских продуктов, которые со временем растеряли свой оригинальный вкус

Современная гастрономия намного доступнее и разнообразнее, чем она была в советскую эпоху. Однако многие из тех, кто жил во времена СССР, до сих пор с теплом вспоминают продукты, которые были именно тогда.

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