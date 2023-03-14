11 советских продуктов, которые со временем растеряли свой оригинальный вкус

Современная гастрономия намного доступнее и разнообразнее, чем она была в советскую эпоху. Однако многие из тех, кто жил во времена СССР, до сих пор с теплом вспоминают продукты, которые были именно тогда.
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