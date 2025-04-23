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«База» получила от РКН сразу 17 уведомлений на удаление публикаций

«База» получила от РКН сразу 17 уведомлений на удаление публикаций

«База» получила от РКН сразу 17 уведомлений на удаление публикаций. Среди них есть посты о бунте Пригожина, об отравлении «грязным кокаином» вице-президента страховой компании «ВСК», об атаке ВСУ на аэродром в Джанкое, о захвате террористами колонии ИК-19 и даже о мобилизованном Георгии … .

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