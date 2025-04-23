«База» получила от РКН сразу 17 уведомлений на удаление публикаций. Среди них есть посты о бунте Пригожина, об отравлении «грязным кокаином» вице-президента страховой компании «ВСК», об атаке ВСУ на аэродром в Джанкое, о захвате террористами колонии ИК-19 и даже о мобилизованном Георгии … .