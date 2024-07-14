Бизнес — совокупность сложнейших процессов, требующих внимания, сил, энергии, времени и вложений. Однако ни один предприниматель не будет успешен, если не будет придерживаться традиционных русских ценностей.
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