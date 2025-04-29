Звезд в России начали лишать гражданства. Поплавская указала на отдельную касту: "А до них очередь дойдет?"

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тимур чагалидзе
Борис, чепуха дырявая. Ни рожи, ни кожи...не знаю, у кого такой вкус на нее...бред!
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10 час.
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