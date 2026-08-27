Цены на топливо:Росстат зафиксировал рост на 6,5% в июле

В июле 2026 года бензин в России подорожал в среднем на 6,5% — следует из данных Росстата. Индекс потребительских цен на топливо достиг 106,5% к уровню июня, а в годовом выражении рост ещё существеннее: индекс к июлю 2025 года составил 125,9%.