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Цены на топливо:Росстат зафиксировал рост на 6,5% в июле

Цены на топливо:Росстат зафиксировал рост на 6,5% в июле

В июле 2026 года бензин в России подорожал в среднем на 6,5% — следует из данных Росстата. Индекс потребительских цен на топливо достиг 106,5% к уровню июня, а в годовом выражении рост ещё существеннее: индекс к июлю 2025 года составил 125,9%.

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