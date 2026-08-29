Армия России нанесла удар по складам с комплектующими для ракет и БПЛА ВСУ, сообщает Минобороны РФ. В Киевской области был поражен склад «Фим сервис» в селе Чайки, где хранились комплектующие ракет «Фламинго».
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