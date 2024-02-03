Страховщики потребовали взыскать с попавшего в ДТП тамбовчанина более 100 тысяч рублей

Страховая компания обратилась в Тамбовский районный суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств с жителя Тамбовского округа в размере 106760,28 рублей, выплаченных в качестве страхового возмещения.
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