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Ломбертс о Семаке до 2030-го: «Я бы назвал его Фергюсоном «Зенита». Надеюсь, он принесет еще больше звезд на эмблему клуба»

Ранее стало известно, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак продлит соглашение с клубом до 2030 года.

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