Журнал «Профиль»

13 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Сразу вспоминается Камеди Клаб "Россия, Америка, Беларусь, Армения, Грузия и НАТО в ресторане у Китая". Армения тради...В Армении считают...
  • Валентин Щербаков
    Засуньте, пиндосы, свои условия себе в задницу и получайте кайф...США заранее преду...
  • Валентин Щербаков
    Этого лживого фашистского подонка и ярого русофоба Шольца давно пора отправить в отставку...Шольца обвинили в...

Что случилось к этому часу: в Крыму за ночь сбили и посадили средствами РЭБ 9 беспилотников, в России за сутки потушили 88 лесных пожаров, Эрдоган объявил новый состав правительства Турции

Что случилось к этому часу: в Крыму за ночь сбили и посадили средствами РЭБ 9 беспилотников, в России за сутки потушили 88 лесных пожаров, Эрдоган объявил новый состав правительства Турции

Правительство России расширить перечень пограничных пунктов, где иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх