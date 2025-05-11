Будет ли введено ограничение на переводы в 100 тысяч рублей

С 30 мая россияне смогут осуществлять переводы при упрощенной идентификации без необходимости открытия банковского счета на сумму не более 100 тысяч рублей, рассказала агентству «Прайм» международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.