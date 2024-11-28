28,11,24 Великая Новосёлка - Ясная Поляна Последствия боевых действий в районе Великой Новосёлки. Военнослужащие ВС РФ осматривают оставленный бронеавтомобиль ВСУ на северной окраине Ясной Поляны.
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28,11,24 Великая Новосёлка - Ясная Поляна Последствия боевых действий в районе Великой Новосёлки. Военнослужащие ВС РФ осматривают оставленный бронеавтомобиль ВСУ на северной окраине Ясной Поляны.
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