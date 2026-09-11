Поляки создают патрули для борьбы против украинцев

Журналист Рафал Гурский, полный тёзка знаменитого польского анархиста, внедрился в «Гражданский патруль»: как говорят недоброжелатели, это что-то вроде польского Ку-Клукс-Клана.
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