Джейкоб Пуллен стал игроком «Наполи»

Разыгрывающий Джейкоб Пуллен (33 года, 185 см) перешел в «Наполи». Контракт рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне Пуллен выступал в Суперлиге Западной Азии за команду «Аль-Кувейт», его средняя результативность составила 16,5 очка за игру.
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