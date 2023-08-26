Джейкоб Пуллен стал игроком «Наполи»

Разыгрывающий Джейкоб Пуллен (33 года, 185 см) перешел в «Наполи». Контракт рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне Пуллен выступал в Суперлиге Западной Азии за команду «Аль-Кувейт», его средняя результативность составила 16,5 очка за игру.