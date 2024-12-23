Глава Песчанокопского района рассказал, как гумпомощь оказалась на свалке

По его словам, основная часть груза уже отправилась в зону СВО.Глава Песчанокопского района Игорь Апольский прокомментировал ситуацию с гуманитрной помощью, которая оказалась заброшенной на окраине Пролетарска.
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